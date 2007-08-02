Харків`яни можуть знову голосувати за Держпром

Харків. 2 серпня. УНІАН. Харків`яни, які вважають, що Держпром гідний бути у списку Семи чудес України, з початку серпня знову можуть голосувати за нього на сайті 7chudes.in.ua.

Як повідомила прес-служба Оргкомітету акції, її організатори змушені були припинити голосування на кілька днів у зв`язку зі спробами штучних накруток з метою вплинути на результати голосування.

Оргкомітет не вітає такі намагання підтримати улюблені пам’ятки культури, тому результати голосування за 3 минулі дні виключені з загального числа тих, хто проголосував.

На 31 серпня 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядала так: заповідник „Кам’янець”, а далі - дендропарк „Софіївка”, заповідник „ Хортиця” , музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.

Саме цей ТОП-10 лідерів є офіційним на даний момент, прес-служба просить ЗМІ не тиражувати рейтинг, який був нперед цим поширений в Інтернеті.

Технічні служби сайту 7chudes.in.ua готують нові системи захисту справедливого голосування. Оргкомітет повідомив, що з 1 серпня голосування поновлено. Згідно з умовами конкурсу остаточне рішення по визначенню 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі Інтернет-голосування та висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів у галузі туризму.

Харківський Держпром поки що замикає 20-ку претендентів.