У Харкові підписано Меморандум про співпрацю влади з роботодавцями АПК

Харків. 26 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові Федерація роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України, Харківська облдержадміністрація та Харківська обласна рада підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи подію, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН зазначив зокрема, що підписання документа послужить удосконаленню законодавства задля позитивних змін.

«Ми підписали договір про співпрацю з Федерацією роботодавців агропромислового комплексу і продовольства Україні для того, щоб об`єднати людей і щоб мати можливість Міністерству та Уряду України в цілому від імені сільгоспвиробників пропонувати цікаві варіанти щодо зміни чинного законодавства і розподілу фінансування з державного бюджету», - сказав М.ДОБКІН.

На думку губернатора, підписання Меморандуму про співпрацю між владою та роботодавцями необхідне також для подальшого розвитку АПК Харківської області.

«У сільгосппідприємствах Харківської області працює понад 60 тисяч людей. Одне нестабільно працююче підприємство загрожує втратою робочих місць та погіршанням економічних показників всього регіону. На жаль, поки профспілка сільськогосподарських працівників працює дуже слабко. Але, я гадаю, що, дивлячись на роботу новоствореної організації, вони активізуються. Я оптимістично налаштований на подальшу роботу», - сказав М.ДОБКІН. При цьому він висловив сподівання, що інвестиції в сільське господарство Харківщини «будуть значно збільшені».

Промовляючи під час презентації Федерації, губернатор зазначив, що її робота органічно впишеться в загальну схему діяльності обласного керівництва, котра базується на гласності та побудові діалогу між суспільством і владою.

«Широкий діалог з громадськістю є одним з основоположних принципів у роботі Харківської обласної державної адміністрації. Тому ідею створення Всеукраїнського об`єднання організацій роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України, а також Харківської обласної організації цього об`єднання ми підтримуємо беззастережно», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, одним з першочергових завдань в області сьогодні є відновлення і подальший динамічний розвиток кластера з виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та випуску продуктів харчування. На його думку, це надзвичайно важливо для розвитку всієї економіки області, оскільки в АПК Харківщини нині працює кожен десятий, зайнятий у галузях економіки області. У сфері АПК виробляється до 15% всієї валової доданої вартості області.

«Швидко та ефективно вирішити завдання зі створення та розвитку кластеру можливо тільки при наявності відкритого діалогу, взаєморозуміння та узгоджених зусиль усіх зацікавлених сторін - від трудових колективів сільськогосподарських і виробничих підприємств до роботодавців і державних органів управління всіх рівнів. Наявність у цьому ланцюгу Федерації роботодавців агропромислового комплексу і продовольства України активізує діалог між аграріями і державою і буде сприяти більш ефективному вирішенню завдань», - вважає М.ДОБКІН.

На думку президента Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» Сергія ТРИГУБЕНКА, підписаний Меморандум про співпрацю дасть змогу швидше та ефективніше вирішувати проблеми аграріїв Харківщини.

«Це дуже великий крок, тому що підписання Меморандуму дасть можливість роботодавцям в законодавчому полі напряму спілкуватися з владою Харківщини для обговорення тих чи інших перспектив розвитку. Бо, незважаючи на досягнення в агропромисловому комплексі, є й проблеми. Вони стосуються фінансування, ринку збуту продукції. Ми їх разом із керівництвом області обговорюємо і вже доносимо у реальних пропозиціях, у реальних планах до Кабінету міністрів та Верховної ради для того, щоб проблеми, які є на Харківщині, були максимально втілені в ті законопроекти та законні акти, які необхідні для того, щоб ми могли вийти на поставлені нами рівні», - сказав С.ТРИГУБЕНКО.