Добкін: пенсії чорнобильців з 2012 року зростуть на 50-70%

Харків. 30 листопада. УНІАН. Пенсії 6,5 тисяч чорнобильців, які проживають в Харківській області, з 2012 року будуть збільшені на 50-70%.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Михайло ДОБКІН у ході спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

«Нещодавно уряд ухвалив рішення передбачити в бюджеті 2012 року збільшення пенсій для чорнобильців. Завдяки цьому пенсії чорнобильців значно збільшаться», - сказав М.ДОБКІН.

За його даними, в області проживає понад 772 тис. пенсіонерів. З них 10 тис. 440 - чорнобильці. 5 тис. 291 чорнобилець отримують пенсію до 1,5 тис.грн.; 1 тис. 45 осіб - до 2 тис.грн.; 422 особи - від 2 до 3 тис.грн.

Крім того, в області 1008 осіб отримують пенсію від 6 до 7 тис.грн., з них 434 чорнобильця, від 7 до 8 тис.грн. - 1180 осіб, з них 925 чорнобильців; від 15 до 16 тис.грн. - 152 особи, з них 142 чорнобильця, від 16 до 17 тис.грн. - 55 осіб - всі чорнобильці; від 17 до 18 тис.грн. - 91 осіб, з них 84 чорнобильця; від 24 до 25 тис.грн. - 12 осіб, з них 10 чорнобильців; від 26 до 27 тис.грн. - 4 людини - всі чорнобильці, від 27 до 28 тис.грн. - 2 людини - всі чорнобильці; 30-31 тис.грн. - 3 людини - всі чорнобильці. Усього в області 891 людина отримує пенсію в розмірі понад 10 тис.грн., з них 578 чорнобильців.

Коментуючи ці дані, керівник області вказав на несправедливість таких «перепадів» у розмірах пенсій чорнобильцям.

«Виникає питання: хто і чиї інтереси відстоює зараз під час численних акцій протесту, які відбуваються у багатьох містах України? Хіба можуть бути в людей, які пліч-о-пліч були на ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, такі перепади у розмірі пенсій? Хіба це справедливо? Що робити тим 6,5 тис. чорнобильців Харківської області, які не дійшли до суду і отримують 1,5-2 тис.грн.? Тому уряд ухвалив рішення про збільшення пенсій. Після цього пенсії цих 6,5 тис. чорнобильців збільшаться на 50-70%», - сказав М.ДОБКІН.