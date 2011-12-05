Поблизу Васищева внаслідок ДТП загинуло троє людей

Харків. 5 грудня. УНІАН. Поблизу селища Васищеве Харківського району внаслідок зіткнення мотоцикла та автомобіля загинуло троє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 3 грудня близько 23.45 на 22 км автодороги Харків – Зміїв – Балаклея.

18-річний водій, керуючи мотоциклом «К-750» з коляскою, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-33021 під керуванням 25-річного водія.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла та двоє його 19-річних пасажирів від отриманих травм загинули на місця пригоди. Водій і пасажир автомобіля ГАЗ-33021 з тілесними ушкодженнями доправлені в лікарню.