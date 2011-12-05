Поблизу Васищева внаслідок ДТП загинуло троє людей
08:35, 05 грудня 2011Харьків
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Мотоцикл зіткнувся з автомобілем
Харків. 5 грудня. УНІАН. Поблизу селища Васищеве Харківського району внаслідок зіткнення мотоцикла та автомобіля загинуло троє людей.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 3 грудня близько 23.45 на
18-річний водій, керуючи мотоциклом «К-750» з коляскою, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-33021 під керуванням 25-річного водія.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла та двоє його 19-річних пасажирів від отриманих травм загинули на місця пригоди. Водій і пасажир автомобіля ГАЗ-33021 з тілесними ушкодженнями доправлені в лікарню.
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