Аваков звинуватив ВЕЗ «Донецьк» у загибелі цілого селища

Харків. 8 серпня. УНІАН. Агрокомбінат «Слобожанський» вимушений згорнути своє виробництво в селищі Чкаловськоє Чугуївського району у зв`язку з нерентабельністю виробництва м`яса на підприємстві, і винна у цьому вільна економічна зона «Донецьк», заявив голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, заява розміщена на особистому веб-сайті губернатора.

«Ситуація у Чкаловському – прямий наслідок політики уряду в галузі виробництва м`яса. В селищі закривається найбільше на території України виробництво свинини», - сказав А. АВАКОВ.

У зв`язку з припиненням діяльності в цьому населеному пункті агрокомбінат передає на баланс селищної ради всю соціальну та комунальну сферу Чкаловського. «За які гроші селище опалюватиметься при непрацюючому комбінаті, і за які гроші будуть надавати житлово-комунальні послуги - не відомо», - зазначив губернатор.

За словами А.АВАКОВА, головна проблема - фінансова. Реконструкція об`єктів комунальної сфери Чкаловського не була передбачена у жодному бюджеті.

«Так і виходить: ми тут дірки латаємо, а там мільярди шелестять між пальцями. І після цього скажіть мені, що вибори не потрібні. Хай живе вільна економічна зона «Донецьк», яка убила селище Чкаловськоє», - заявив А.АВАКОВ.

«Якщо уряд неспроможний контролювати процеси, які руйнують економіку цілої галузі, заявив - А.АВАКОВ, - йому слід подати у відставку».