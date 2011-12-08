У Харкові на стоянці згоріло дві іномарки

Харків. 8 грудня. УНІАН. У Харкові на автостоянці згоріло два автомобілі.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, повідомлення про пожежу на автостоянці «Ніколь» по вулиці Клочківскій, 174А надійшло вчора, близько 20.20.

На момент прибуття підрозділів МНС вогнем були охоплені моторні відсіки автомобілів «Хонда-Акорд» та «Хонда СRV», які стояли поруч. На місці пожежі працювало 3 відділення МНС Дзержинського району.

Пожежа була ліквідована о 21.33. Причина та сума збитків встановлюється.

Крім цього, внаслідок пожежі в одному з гаражів на території гаражного кооперативу «Олімпійський» по вулиці Олімпійська, 13 сьогодні вночі згорів мікроавтобус «Хюндай».