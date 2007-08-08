Команда з Куп’янська розгромила дортмундську «Борусію»

Харків. 8 серпня. УНІАН. Дитяча футбольна команда з Куп’янська – цьогорічний переможець традиційних обласних змагань «Турнір 1000 команд», які організовує Міжнародний благодійний фонд Олександра ФЕЛЬДМАНА, у товариському матчі в Німеччині розгромила своїх ровесників з дортмундської «Борусії» з рахунком 3:1.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Фонду, свою гру з юними вихованцями відомого європейського клубу команда з Куп’янська зіграла в рамках заохочувальної 7-денної поїздки до Німеччини.

Таку можливість щорічно дарує переможцям харківського «Турніру 1000 команд» його ініціатор і постійний організатор – Фонд О.ФЕЛЬДМАНА, повідомили у прес-службі.

В рамках поїздки до Європи юні футболісти з Харківщини відвідають всесвітньо відомий Кьольнський собор, парк розваг у Гановері, знаменитий Берлінський зоопрк, а на зворотньому шляху у Польщі ознайомляться з історичними пам’ятками Кракова.

Переможці «Турніру 1000 команд» минулих років (міста Куп’янськ і села Шарівки Валківського району) нагороджувалися, зокрема, поїздками до Англії, де зустрічалися з ровесниками з клубів «Челсі», «Фулхем», «Лідс». Влітку 2004 року подібні зустрічі завершилися сенсаційними перемогами над командами «Челсі» (4:2) та «Лідс» (4:1). В 2005 р. переможець «Турніру 1000 команд» - команда з Орджонікідзевського району м. Харкова з розгромним ракхунком обіграла юних футболістів у Польщі та Німеччині.

Довідка УНІАН. «Турнір1000 команд» проводиться 6 років за ініціативою почесного президента Концерну АВЕК, народного депутата Верховної ради України V скликання Олександра ФЕЛЬДМАНА. Загальна кількість учасників, які взяли участь у Турнірі за всі роки, перевищила 350 тис. осіб. В 2003 р. Європейський союз футбольних асоціацій (UEFA) назвав харківський турнір одним з найбільших у Європі. Мета Турніру – зацікавити якомога більше дітей заняттям спортом і відволікти їх від сумнівних вуличних розваг, залучити і призвичаїти до чесної боротьби, спортивної дисципліни і роботи в команді. Девіз Турніру: «Перемога - найсильнішим, здоров’я і радість – усім!».