Бабаєв скритикував МПП за підходи до розв`язання проблем заводу ім. Малишева

Харків. 8 серпня. УНІАН. Керівництво Харківської облдержадміністрації криикує Мінпромполітики за підходи до розв’язаня проблем Державного підприємства «Завод ім.Малишева» – головного виробника бронетехніки в Україні.

Як повідомили кореспондегнту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, критика пролунала на робочій нараді, присвяченій питанням виходу з кризи аводу ім. Малишева.

Підводячи підсумки наради, перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ піддав критиці позицію Міністерства промислової політики України: «Точечні» дії, які вживаються (Міністерством промполітики – УНІАН) поки що не дозволии розв’язати головне завдання – провести реструктуризацію заводу. Необхідні радикальні зміни ситуації в кращий бік, і відповісти за це має Міністерство промполітики. А воно навіть не беретьмся за це».

Керівництво облдержадміністрації вважає, що проблеми заводу ім. Малишева мають вирішуватися на рівні уряду.

В.БАБАЄВ повідомив, що «обласна адміністрація буде добиватися того, щоб питання про долю підприємства було розглянуте на засідвння Кабінету міністрів».

У нараді взяли участь генеральний директор заводу ім Малишева Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ, генеральний конструктор зі створенню бронетанкової техніки і артилерійських систем - начальник ХКБМ ім. Морозова Михайло БОРИСЮК, начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ.