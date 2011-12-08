Сьогодні з чонобильцями говорив Шурма

Харків. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні з чорнобильцями, які беруть участь у пікеті біля приміщення Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області зустрівся заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор ШУРМА.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, довів до відома учасників пікету інформацію про низку заходів щодо поліпшення соціального захисту чорнобильців, зокрема, підвищення з 1 січня 2012 року пенсійних виплат для громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, середні пенсії інвалідів-ліквідаторів з 1 січня 2012 року зростуть з 1815 до 4129 грн. Збільшення відбудеться за рахунок осучаснення пенсій інвалідам-ліквідаторам на базі 2006 року, підвищення додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, з 15-30% до 30-50%. Мінімальний розмір пенсійної виплати для інвалідів-ліквідаторів з 1 січня 2012 року становитиме у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: I група - 285%, II група - 255%, III група - 225%.

Також підвищення виплат стосуватиметься дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, - з 2012 року вони отримуватимуть 994 грн. пенсії замість нинішніх 380 грн. Передбачено і збільшення виплат для інвалідів з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи: планується, що для I групи розмір пенсії становитиме 1553 грн., II групи -1294 грн., III групи - 1225 гривень. Заплановано підвищення в середньому до 3750 грн. виплат для непрацездатних осіб, які втратили годувальника, та збільшення розміру додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров`ю, з 5-15% до 6-18%.

І.ШУРМА також повідомив, що цього тижня відбулася розмова губернатора Михайла ДОБКІНА з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, під час якої обговорювалося питання пенсійних виплат солдатам строкової служби, які не отримували в той час зарплатні, але брали учать у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. М.АЗАРОВ погодився з пропозиціями Харківщини: якщо люди не мають відповідних довідок, потрібно встановити відповідні правила, щоб вони отримували пенсію по інвалідності на рівні середньої.

«Низький уклін всім, хто брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Всі вони жертвували своїм життям та здоров’ям, щоб зберегти їх іншим співвітчизникам. Люди, які брали участь у цих трагічних подіях, повинні мати гарантоване право на матеріальну компенсацію. Українське законодавство на сьогодні є розбалансоване, і потрібно всім визнати, що нинішній уряд, який намагається вийти з цього становища, став заручником соціальних обіцянок, які роздавалися перед кожними виборами. Коли ухвалюється закон, потрібно знати його ціну. Постанова Кабінету міністрів №1210, яка була ухвалена у листопаді, гарантує гідні виплати 5 категоріям людей, які мають відношення до ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи», - сказав І.ШУРМА.