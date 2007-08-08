Робочі групи з виборів до ВРУ створені по всій області

Харків. 8 серпня. УНІАН. Робочі групи з виборів до Верховної ради створені по всій області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це поінформувала заступник голови облдержадміністраціїх - керівник апарату Любов ЛУЧАНІНОВА.

Під час засідання робочої групи з питань сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень на період виборчої кампанії з позачергових виборів до Верховної ради України

був затверджений план заходів з підготовки та проведення в області позачергових виборів до Верховної ради України.

Л.ЛУЧАНІНОВА запевнила присутніх, що в усіх районах області та містах обласного підпорядкування створені відповідні робочі групи, які вже починають працювати.

«Я впевнена, - зазначила Л.ЛУЧАНІНОВА, - що вибори на Харківщині відбудуться, а їх підготовка пройде на високому рівні».