Розпочала роботу міська міліція

Харків. 8 сепня. УНІАН. Співробітники міського управління міліції приступили до виконання своїх обов`язків.

Про це повідомляє веб-сайт Харківської міськради.

Сьогодні міський голова Михайло ДОБКІН відвідав Харківське міське управління ГУМВС України в Харківській області. Кілька днів тому тут розпочали працювати, а приміщення, в якому розташовано управління (вул. Ярославська, 1/29), майже приведено до ладу.

Мер оглянув службу відеонагляду і розподілу дзвінків, які надходять на телефон «02». Як розповів начальник управління Михайло МАРТИНОВ, на добу диспетчери одержують понад 500 дзвінків.

Відеонагляд, з метою попередження злочинів, поки що ведеться на 16 міських об`єктах, в основному біля станцій метрополітену: на пл. Конституції і проспекті Леніна (перетин з вул. Новгородською), площі Свободи. У найближчих планах – обладнати нагляд у всіх місцях проведення масових заходів, а також - в саду ім. Шевченка та парку Горького.

«Дане приміщення вимагає ремонту, - сказав М.ДОБКІН у своєму коментарі. - Не тільки косметичного, але і пов`язаного із відновленням даху та інших комунікацій, які прийшли в непридатність. Сьогодні я бачу, наскільки оператитвно, швидко і професіонально керівництво харківської міської міліції сформувало цей об`єкт. Головне для нас, щоб міське управління мало все необхідне для того, щоб оперативно реагувати на правопорушення, припиняти будь-які спроби кого б то не було порушувати громадський порядок. Люди тут – професіонали, головне - створити їм умови».

Як повідомляв УНІАН, управління міської міліції було розформоване два роки тому тодішнім міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.