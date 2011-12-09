На Харківщині утворені робочі групи 9 ключових економічних кластерів

Харків. 9 грудня. УНІАН. У Харківській області організовані робочі групи дев’яти ключових економічних кластерів регіону»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поіноформував губернатор Михайло ДОБКІН у ході Міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

«На засіданні ради вітчизняних і іноземних інвесторів ми ухвалили дуже важливе та інноваційне рішення: організувати збір інвестиційних проектів не від окремих підприємств, а організувавши робочі групи дев`яти ключових економічних кластерів Харківської області», - сказав М.ДОБКІН.

«Робочі групи кожного з цих кластерів, додав він, - сьогодні проводять форсайтні дослідження – формують бачення майбутнього і готують саме ті регіональні інвестиційні проекти, які матимуть якнайкращі фінансові перспективи з урахуванням наявних трендів і можливостей новітніх технологічних розробок».