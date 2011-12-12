Завод ім. Малишева передасть Збройним силам України ще 10 танків «Булат»
Після глибокої модернізації машини досягають рівня сучасних танків. На сьогодні українська армія має 76 одиниць БМ «Булат»…
Харків. 12 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» у грудні цього року відправить для потреб української армії 10 танків «Булат».
Про це сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи реалізацію проекту модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат».
«На замовлення Міноборони України завод виготував десять танків «Булат», - сказав М.БЄЛОВ, - і планує в грудні відправити їх до діючих частин укаїнської армії».
«Сьогодні, - додав він, - ці машини проходять заводські випробування, після чого будуть відвантажені замовникові згідно з контрактом».
Керівник підприємства уточнив, що це частина замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення 29 «Булатів»: 10 машин було відвантажено у жовтні 2010 року, 10 відправляються у грудні ц.р., решту 9 машин планується виготувати в 2012 році.
Таким чином, нагадав М.БЄЛОВ, у рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготував 3 партії танків БМ «Булат» загальною кількістю в 56 одиниць (17, 19 і 20). «З урахуванням 29 машин четвертої партії, - сказв він, - наша армія отримає для своїх потреб 85 «Булатів».
За його словами, модернізація Т-64 до рівня БМ «Булат» в загальних рисах проводиться таким чином – «на танк, зокрема, встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., машина оснащується додатковим вмонтованим динамічним захистом «Ніж», удосконалення торкаються башти, носової частини, встановлюється новий комплекс керування вогнем».
«Після глибокої модернізації, - резюмував керівник заводу, - ця техніка досягає рівня сучасних танків». «По деяких характеристиках, зокрема по окремих компонентах захисту і вогневої міці «Булат» дещо перевищує їх», - наголосив фахівець.
«Якщо Міноборони забезпечить вчасне і повне надходження коштів для виготовлення завершальної партії БМ «Булат» у кількості 9 машин, - підсумував М.БЄЛОВ, - завод успішно виконає контракт, а Збройні сили України матимуть сучасну потужну бойову техніку».
Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.
Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64б була розроблена Харківським КБ ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років.
ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства ОПК України.
Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру
На знімку: (вгорі) танк БМ «Булат»; (унизу) готова продукція в одному з цехів заводу ім. Малишева.