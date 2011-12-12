Завод ім. Малишева передасть Збройним силам України ще 10 танків «Булат»

Харків. 12 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» у грудні цього року відправить для потреб української армії 10 танків «Булат».

Про це сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи реалізацію проекту модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат».

«На замовлення Міноборони України завод виготував десять танків «Булат», - сказав М.БЄЛОВ, - і планує в грудні відправити їх до діючих частин укаїнської армії».

«Сьогодні, - додав він, - ці машини проходять заводські випробування, після чого будуть відвантажені замовникові згідно з контрактом».

Керівник підприємства уточнив, що це частина замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення 29 «Булатів»: 10 машин було відвантажено у жовтні 2010 року, 10 відправляються у грудні ц.р., решту 9 машин планується виготувати в 2012 році.

Таким чином, нагадав М.БЄЛОВ, у рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготував 3 партії танків БМ «Булат» загальною кількістю в 56 одиниць (17, 19 і 20). «З урахуванням 29 машин четвертої партії, - сказв він, - наша армія отримає для своїх потреб 85 «Булатів».

За його словами, модернізація Т-64 до рівня БМ «Булат» в загальних рисах проводиться таким чином – «на танк, зокрема, встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., машина оснащується додатковим вмонтованим динамічним захистом «Ніж», удосконалення торкаються башти, носової частини, встановлюється новий комплекс керування вогнем».

«Після глибокої модернізації, - резюмував керівник заводу, - ця техніка досягає рівня сучасних танків». «По деяких характеристиках, зокрема по окремих компонентах захисту і вогневої міці «Булат» дещо перевищує їх», - наголосив фахівець.

«Якщо Міноборони забезпечить вчасне і повне надходження коштів для виготовлення завершальної партії БМ «Булат» у кількості 9 машин, - підсумував М.БЄЛОВ, - завод успішно виконає контракт, а Збройні сили України матимуть сучасну потужну бойову техніку».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64б була розроблена Харківським КБ ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років.

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства ОПК України.

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм , спарений кулемет 7,62 мм , зенітний кулемет 12,7 мм . Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км , максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».

На знімку: (вгорі) танк БМ «Булат»; (унизу) готова продукція в одному з цехів заводу ім. Малишева.



Фото Андрія КРАВЧЕНКА

