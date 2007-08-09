Губернатор: «УкргазЕнерго» хоче залишити підприємства області без газу

Харків. 9 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що ЗАТ «УкргазЕнерго» намагається залишити промислові підприємства Харківщини без газу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, з цього приводу А.АВАКОВ направив листи віце-прем’єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ, голові Національної комісії регулювання електроенергетики України Сергію ТІТЕНКУ, голові Антимонопольного комітету України Олексію КОСТУСЄВУ та міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ.

Губернатор просить урядовців сприяти у вирішенні питань забезпечення промислових підприємств Харківської області ресурсами природного газу на серпень цього року.

Зокрема, у листі А.АВАКОВА йдеться: «Обласна державна адміністрація вкрай стурбована ситуацією, яка склалася із забезпеченням природним газом більше ста промислових, комунальних та побутових підприємств Харківської області. Підприємства, які постачають природний газ, мають договори із ЗАТ «УкргазЕнерго». У свою чергу ЗАТ «УкргазЕнерго» без будь-яких пояснень та причин не забезпечило лімітами природного газу на серпень промислові підприємства».

«Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27.12.01 № 1729 «Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом», - пише губернатор, - ВАТ «Харківгаз» вимушене відключити підприємства від системи газопостачання. А це - хлібозаводи, молокозаводи, ТОВ «Курганський бройлер», агрокомбінат «Слобожанський» та інші».

А.АВАКОВ бачить «грубе порушення з боку ЗАТ «УкргазЕнерго» антимонопольного законодавства, ліцензійної діяльності і невиконання договірних обов’язків».