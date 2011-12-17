Чорнобильців Прокопенка й Проскуріна зі слідчого управління забрала швидка
Обох допитували 2-й день
Харків. 17 грудня. УНІАН. Обох делегатів всеукраїнської конференції «Союзу Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА та Петра ПРОКОПЕНКА швидка медична допомога забрала зі слідчого управління обласної міліції.
Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном П.ПРОКОПЕНКО, йому стало зле в слідчому управілінні, і була викликана «швидка». «Лікарі встановили у мене гіпертонічний криз, заодно оглянули й ПРОСКУРІНА – а в нього ще гірше, і обох негайно забрали до лікарні», - сказав П.ПРОКОПЕНКО.
Він встиг додати, що підписку про невиїзд у В.ПРОСКУРІНА скасовано, «а я ще вчора відмовився ставити свій підпис».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові міліція другий день поспіль допитує Володимира ПРОСКУРІНА та Петра ПРОКОПЕНКА - двох делегатів всеукраїнської конференції громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», яка 16 і 17 грудня проходить у Києві. Вранці біля будинку слідчого управління обласної міліції зібралося близько 50 чорнобильців, які вимагають відпустити обох ветеранів Чорнобиля.
За офіційною інформацією прес-служби обласної міліції, В.ПРОСКУРІНА допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям.
16 грудня народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло ВОЛИНЕЦЬ заявив, що міліція затримала також члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра ПРОКОПЕНКА.
За словами М.ВОЛИНЦЯ, спочатку П.ПРОКОПЕНКА не пустили на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», на якій частина делегатів хотіла добитися усунення голови Ю.АНДРЄЄВА, який, за їх словами, «зрадив інтереси чорнобильців».