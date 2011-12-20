Лише дві збірні наважилися жити в Україні під час Євро-2012?

Харків. 20 грудня. УНІАН. Лише 2 національні збірні із 16 учасників фінальної частини Євро-2012 планують жити в Україні у період проведення чемпіонату. Це якщо не брати до уваги українську збірну, яка зрозуміло, матиме базу на батьківщині.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР.

Прес-секретар компанії Euro 2012 Polska Юліуш ГЛУСЬКИЙ не підтвердив та не спростував УНІАН цю інформацію, зауваживши, що компанія офіційно повідомить про те, які збірні обрали Польщу місцем перебування на Євро-2012, в січні.

Він сказав, що на сьогодні ще не всі команди остаточно обрали бази перебування.

«Ще тривають розмови з деякими клубами», - сказав Ю.ГЛУСЬКИЙ, котрий не став коментувати, чому більшість клубів обрала Польщу.

«Усе знаю, але поки нічого не скажу», - зазначив він.

За даними польського агентства, в Україні на Євро-2012 з іноземних команд базуватимуться лише збірні Франції та Швеції.

РАР зауважує, що більшість збірних з самого початку більше хотіли жити у Польщі, ніж в Україні, за винятком збірних Росії та Хорватії.

«Доля, однак, кинула їх до Польщі - росіян чекають матчі у Варшаві та Вроцлаві, а хорватів - у Познані та Гданську. Тому збірна Росії вирішила жити в столичному готелі «Брістоль», а хорвати в останні дні відвідували Тихи та Мєдзихуд. Конкретного рішення ще не ухвалили, але вже відмовилися від резервування в Донецьку», - відзначає агентство.

За даними РАР, жодна команда з групи «В» - матчі якої відбуватимуться у Львові та в Харкові - не наважилася на те, аби зупинитися в Україні.

«Не відлякала їх навіть необхідність довгого подорожування. Команда з Данії на матч з Голландією буде змушена подолати з Колобжегу відстань у понад 1700 кілометрів», - відзначає агентство.

РАР зауважує, що у найпопулярнішому серед туристів польському місті Краків залишаться аж три збірні: Англії, Голландії та Італії.

«Більшість рішень збірних, які беруть участь в чемпіонаті, має характер неофіційний, а лише деякі з них підписали необхідні умови», - зазначає польське агентство новин.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня відбулося жеребкування команд на матчі Євро-2012, котре відбудеться у чотирьох польських та чотирьох українських містах на початку літа наступного року.