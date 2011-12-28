Затверджено бюджет області на 2012 рік

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні на сесії депутати Харківської облради затвердили бюджет області на 2012 рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік затверджений у розмірі 4 млрд. 299,3 млн. грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 4 млрд. 188,4 млн. грн., спеціального фонду – 110 млн. 624, 9 тис. грн.

Найвагомішим джерелом надходження закріплених доходів є податок на доходи фізичних осіб. У 2012 році в обласному бюджеті він становитиме 95,2 млн. грн. (77,6% надходжень загального фонду). Обсяг надходжень від податку на доходи фізичних осіб, порівняно з показниками 2011 року, буде збільшено на 16,5%. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника становитиме 2,8 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення виділено 141,6 млн. грн., що на 5,5 млн. грн більше, ніж 2011 року. Видатки обласного бюджету на галузь охорони здоров’я передбачені у сумі – 782 млн. грн., на освіту - 692 млн. грн., на культуру та мистецтво - 89, 2 млн. грн., фізкультуру і спорт – 35,1 млн. грн.

За рахунок субвенції з держбюджету 153,5 млн. грн. передбачено на виплату допомоги пільговим категоріям, зокрема сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Також 30,9 млн. грн. – на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

На сьогоднішньому пленарному засіданні депутатами облради були ухвалені основні показники бюджету Харківського регіону, затверджені Верховною радою України. За словами голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, у лютому до обласного бюджету будуть внесені зміни з урахуванням потреб регіону.