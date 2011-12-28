Адміністративну систему треба змінити - Добкін

Харків. 28 грудня. УНІАН. В Україні назріла необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це ефірі обласного радіо заявив губернатор Михайло ДОБКІН.

На його думку, чинна адміністративна система не відповідає сучасним вимогам.

М.ДОБКІН зауважив, що навесні 2012 року в Харкові під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради регіонів, на якому буде розглядатися питання проведення адміністративно-територіальної реформи.

«Наприкінці січня силами фахівців облдержадміністрації, обласної ради та харківських науковців ми розглянемо ті напрацювання, які вже є, і протягом місяця підготуємо цілий пакет документів, які будемо вже розглядати в квітні-травні на засіданні Ради регіонів», - сказав губернатор.

Він підкреслив, що проведення реформи дозволить оптимізувати витрати на фінансування органів місцевого самоврядування.

«Чим швидше ми підійдемо до проведення адміністративно-територіальної реформи, тим менше коштів ми будемо неефективно спрямовувати на фінансування органів місцевого самоврядування. За менші гроші можна отримати кращий результат, особливо якщо мовиться про управління невеликою територіальною громадою. Поки діє нинішня система, домогтися максимального ефекту за те фінансування, яке є, неможливо», - підкреслив М.ДОБКІН.