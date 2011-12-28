Танки «Булат» прибули до місця призначення

Харків. 28 грудня. УНІАН. Днями до станції Чернігів-Північний залізницею з харківського заводу імені Малишева прибула партія із 10 танків БМ «Булат».

Їх одразу почали доправляти до 1-ї окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

За словами командира танкової роти капітана Володимира ШЕВЧЕНКА, танкісти у стислий термін розвантажили танки із залізничних платформ, перевірили їхній технічний стан та організували нічну охорону бойових машин складом виїзної варти.

За «Булатами» прибули військові трейлери МАЗ-737. Вони доставлять бойові машини до смт Гончарівське, де дислокується танкова бригада.

Як повідомив заступник командира бригади з озброєння підполковник Ігор ЛЕПЕХА, комплектування з’єднання «Булатами» розпочалося у 2005 році.

Завершити переозброєння частини модернізованою технікою заплановано у 2012 році, коли з Харкова надійде остання, передбачена державним замовленням, партія із 9 БМ «Булат».

Нині у бойовому парку 1-ї окремої танкової бригади – 71 модернізований танк.

Вартість однієї бойової машини становить 7 млн. 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2011 р. ДП «Завод ім. Малишева» відправило до української армії 10 нових БМ «Булат», які підприємство випустило в 2011 р. згідно з контрактом, укладеним у 2009 р. Це є частиною замовленої техніки. Чинний контракт передбачає виготовлення загалом 29 «Булатів»: 10 машин було відвантажено у жовтні 2010 р., 10 відправлено 22 грудня 2011 р., решту 9 машин планується виготовити в 2012 р. До цього в рамках державної програми модернізації вітчизняної бронетехніки завод ім. Малишева у попередні роки вже виготував 3 партії танків БМ «Булат» загальною кількістю 56 одиниць (17, 19 і 20). З урахуванням 29 машин нинішньої четвертої партії, Збройні сили України отримають для своїх потреб 85 «Булатів».

22 грудня виконуючий обов’язки генерального директора Держпідприємства «Завод ім. Малишева» Микола БЄЛОВ повідомив, що Україна 2012 року завершить державну програму модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня бойової машини БМ «Булат».

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» приступив до виготовлення БМ «Булат» на замовлення Міністерства оборони України в 2004 р. Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років. Модель Т-64Б була розроблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова і стала родоначальником нового покоління радянських танків. За оцінками експертів, Т-64 став прикладом найбільш революційної конструкції танка, що дозволило випередити світове танкобудування на 10-15 років. Після глибокої модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». У ході створення «Булата» забезпечується поліпшення по всіх основних характеристиках танка - мобільності, захисту й бойовій міці. За висновком фахівців, цей рівень ставить машину в ряд новітньої техніки, здатної виконувати складні завдання сучасної війни.

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексні додаткові заходи забезпечують посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, вмонтованого динамічного захисту та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. У бойовому арсеналі танка - 28 снарядів, можлива стрільба керованою ракетою через ствол гармати. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу по паливу - 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б був розрахований на 10 років і передбачав створення близько 400 БМ «Булат».

«Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімку: танки БМ «Булат» в одному з цехів заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА