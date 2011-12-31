Святкові заходи для дітей та молоді

Харків. 31 грудня. УНІАН. Під час новорічних канікул з 2 по 8 січня 2012 року Управлінням культури та туризму Харківської облдержадміністрації заплановано проведення низки заходів для дітей та молоді, повідомляє прес-служба ОДА.

Зокрема, в Харківському національному академічному театрі опери і балету ім. Лисенка (вул. Сумська, 25) відбуватиметься Всеукраїнський різдвяний фестиваль дитячої творчості «Зимове сонцеколо».

У Будинку органної та камерної музики пройде фестиваль «Різдво у Харкові».

В Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці (вул. Кооперативна, 13) 3-8 січня відбудеться книжкова виставка «Правитель країни «Fantasy» до 120-річчя від дня народження англійського письменника, філолога Дж. Толкієна (1892-1973).