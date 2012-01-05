13 січня в Харківській філармонії - Староноворічне Янко-Шоу

Харків. 5 січня. УНІАН. 13 січня в Харківській філармонії відбудеться Староноворічне Янко-Шоу.



Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, «вже не перший рік програма Шоу-концертів починається з того моменту, як глядачі заходять до залу в передчутті, що саме їхні музичні побажання здійсняться в цей вечір. Найменше очікуване від колективу філармонії може відбутися саме 13 січня. Адже цього вечора диригентська паличка Юрія ЯНКА перетвориться на чарівну, що виконує всі мрії шанувальників класичної музики».

Любителів музики очікують «феєрична імпровізація диригента і оркестрантів, несподівані сюрпризи і конкурси, море посмішок, веселощів, жартів і каламбурів, фейєрверк святкової симфонічної музики та конкурси з призами від філармонії зустрінуть глядачів і подарують заряд бадьорості на весь наступний рік».