Акаунти німецьких політиків у Signal атакували, підозри впали на РФ, - Reuters

Прокуратура Німеччини заявила, що з середини квітня розслідує фішингові атаки на акаунти.

Влада Німеччини вважає, що за фішинговими атаками проти високопоставлених німецьких політиків, дипломатів, військових і журналістів стоїть Росія.

Про це повідомили джерела в уряді агентству Reuters. Повідомляється, що німецька служба внутрішньої розвідки та її управління з кібербезпеки цього року попередили користувачів месенджерів про атаки, які, можливо, будуть здійснені державним суб'єктом.

Прокуратура Німеччини заявила, що з середини квітня розслідує фішингові атаки на месенджер Signal. Однак детальну інформацію розкрити відмовилася.

Хакерські атаки росіян

Росія неодноразово заперечувала участь у хакерських операціях проти інших держав. Так, наприкінці минулого року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що не тільки його країна щодня зазнає атак РФ, вона націлена на всю Європу.

За словами канцлера, хоча поточна агресія РФ найбільш помітна в Україні, вона становить ширшу загрозу для європейської безпеки. Мерц говорив, що "Німеччина також щодня стикається із саботажем, шпигунством та кібератаками".

