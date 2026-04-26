Ізраїль попередив про 'потужні удари' по Лівану, – Reuters

Військовим було дано наказ завдавати "потужних ударів" по цілях Хезболли на території Лівану.

Ізраїль заявив про намір застосовувати силу проти об'єктів Хезболли в Лівані, що може посилити напруженість на тлі чинного, але нестабільного перемир'я, повідомляє Reuters.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу йдеться, що військовим було віддано розпорядження завдавати "сильних ударів" по цілях угруповання на території Лівану. Подробиці наказу не уточнюються.

У суботу в результаті ізраїльських ударів по півдню Лівану загинули чотири людини. При цьому залишається незрозумілим, чи пов'язані ці жертви безпосередньо з ударами, про які заявила ізраїльська сторона.

В армії Ізраїлю заявили, що причиною атак став ракетний обстріл з боку Хезболли, який розглядається як порушення перемир'я. Ізраїльські військові також повідомили, що за ніч завдали ударів по заряджених ракетних установках Хезболли в трьох районах південного Лівану, а також по кільком бойовикам. Пізніше було заявлено про ураження об'єктів, які використовуються елітним підрозділом "Радван".

Крім того, ізраїльська сторона заявила про перехоплення "підозрілої повітряної цілі" в зоні, де розміщені її сили. Також зазначено, що "Хезболла" випустила дві ракети по півночі Ізраїлю, одна з яких була перехоплена. Про постраждалих не повідомляється.

Ізраїльські військові знову закликали жителів Лівану не наближатися до району річки Літані на півдні країни у зв'язку з бойовими діями, що тривають.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном раніше призвела до зниження інтенсивності бойових дій, проте зіткнення між Ізраїлем і підтримуваною Іраном Хезболлою тривають. Ізраїль при цьому зберігає присутність своїх військ у так званій буферній зоні на півдні Лівану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про продовження перемир'я на три тижні. Однак представники Хезболли вже ставлять під сумнів його ефективність.

Крім того, нова спроба домовитися про припинення війни в Перській затоці зірвалася, так і не розпочавшись. США та Іран відкликали своїх представників з Пакистану, де мав відбутися другий раунд переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: