Замах на Трампа: стрілець виявився шкільним вчителем

Чоловік був озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами.

Стрілець, який відкрив вогонь у готелі Washington Hilton, де проходила вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому з президентом США Дональдом Трампом, виявився шкільним вчителем із Каліфорнії. Про це пише The New York Post, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Сусід підозрюваного 31-річного Коула Аллена сказав The Post, що "можливо, у нього розлад аутистичного спектру".

"Він був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами, коли вбіг на контрольно-пропускний пункт", – заявив начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керролл.

При цьому він додав, що, найімовірніше, стрілець діяв самостійно, ніякої небезпеки для громадськості немає.

Поки що невідомо, як підозрюваний проніс зброю до зали. Гості мали пройти через зовнішній периметр безпеки, де від них вимагали пред’явити квиток або запрошення на попередню вечірку. Огляд на наявність зброї проводився лише безпосередньо перед входом до бальної зали.

Одна зі свідків розповіла газеті The Post, що стрілець, мабуть, вийшов з "імпровізованої кімнати" біля входу, де зберігалися барні візки і де "в той момент не було охорони".

Поліція повідомила, що, ймовірно, підозрюваний був гостем готелю Washington Hilton, де проходила вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому.

"За попередніми даними, ми вважаємо, що він був постояльцем цього готелю. Ми опечатали номер у готелі та проведемо необхідні процедури, щоб встановити, що там знаходилося", – сказав начальник поліції.

Підозрюваному вже висунуто звинувачення за двома пунктами – використання вогнепальної зброї під час вчинення насильницького злочину та, за другим пунктом, напад на федерального офіцера із застосуванням небезпечної зброї, повідомила Жанін Пірро, прокурор США у Вашингтоні.

Пірро заявила, що він постане перед федеральним судом у понеділок.

"Згідно з інформацією, що є в нашому розпорядженні, ця людина мала намір заподіяти якомога більше шкоди та збитків", – сказала Пірро.

Стрілянина на урочистій вечері Трампа – що відомо

Під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому невідомий чоловік зі зброєю спробував прорватися до бального залу, де перебували президент США Дональд Трамп з дружиною та інші вищі чиновники, і відкрив вогонь із дробовика по співробітниках служби безпеки.

Стрілянина почалася незабаром після 20:30 – якраз коли подавали салат. Секретна служба вивела Трампа із залу, тоді як члени його кабінету ховалися під столами, перш ніж їх теж евакуювали.

Співробітник правоохоронних органів отримав поранення, куля влучила в його бронежилет.

