У кабінеті Зеленського 'знайшли' викрадену картину: росіяни поширили новий фейк

Ролик імітує оформлення та стиль подачі ВВС, однак є підробкою.

У мережі поширився фейковий відеосюжет, стилізований під матеріал британського мовника BBC, де стверджувалося, що в кабінеті президента України Володимира Зеленського нібито помітили вкрадену картину Поля Сезанна. Про це повідомляє Meduza.

Як зазначається, ролик імітує оформлення та подачу BBC, однак є підробкою і не має відношення до реальних публікацій видання.

Згідно з інформацією, цей матеріал є частиною дезінформаційної кампанії, пов'язаної з Росією. Метою подібних вкидів називають поширення недостовірної інформації та підрив довіри до українського керівництва.

Картину Сезанна додали до "репортажу", замінивши полотно українського художника Андрія Чеботару, яке дійсно висить у кабінеті президента України.

Зазначається, що подібні фейкові відео створюються з використанням впізнаваних елементів відомих ЗМІ, щоб підвищити їхню переконливість і поширення в соцмережах.

Таким чином, поширений ролик не є журналістським матеріалом, а є прикладом інформаційної кампанії з використанням підробленого контенту.

Інші російські фейки

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про безпрецедентне поширення російських фейків в Україні. Таким чином ворог намагається внести смуту в українське суспільство і роз'єднати населення країни. За його словами, ця "робота" пропаганди ведеться систематично.

Крім того, росіяни неодноразово запускали фейки про повний контроль над усією Луганською областю. Однак захисники України спростували вкидання загарбників

