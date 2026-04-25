Після зриву переговорів Іран прислав нову пропозицію, - Трамп

Однак, на думку президента США, запропонований варіант все одно є недостатнім.

Іран запропонував США нову версію мирної угоди після того, як Вашингтон відкликав своїх переговірників. Про це заявив президент Дональд Трампа під час спілкування з пресою.

Так, журналістка запитала Трампа, що змінилося від учора, коли він послав своїх представників до Пакистану, якщо вже сьогодні він відкликав їх назад. Трамп відповів, що нічого не змінилося, але іранці пропонували угоду, "яка мала би бути кращою".

"І що цікаве – відразу після того, як я все скасував, протягом 10 хвилин ми отримали новий документ, який був набагато кращим", – повідомив Трамп і додав, що іранці запропонували "багато, але недостатньо".

Відео дня

Відповідаючи на запитання журналістів, президент США також повідомив, що поки що не думав про те, чи продовжувати режим тимчасового припинення вогню.

"Ми не збираємося проводити 15 годин у літаках, постійно літаючи туди й назад лише для того, щоб отримати якийсь документ. Тому ми будемо вести справи по телефону, і вони можуть телефонувати нам у будь-який час, коли захочуть. Повторюю: у нас усі карти. У них практично не залишилося армії. У них практично не залишилося лідерів. Ми не знаємо, хто ці лідери. Ніхто не знає, хто лідери. І, що найважливіше, я думаю, вони самі не знають, хто їхні лідери", - додав Трамп.

Зрив переговорів в Пакистані

Як писав УНІАН, спроба відновити переговори щодо припинення війни в Перській затоці провалилася ще до початку. США та Іран відкликали свої делегації з Ісламабаду, який мав стати майданчиком для діалогу. Дональд Трамп пояснив це внутрішньою неузгодженістю в іранському керівництві.

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Аракчі залишив Пакистан без результатів після зустрічей із місцевим керівництвом, так і не дочекавшись американської сторони. Іран відмовився від нових прямих переговорів зі США, підкресливши, що не прийматиме жорстких вимог Вашингтона.

