Тотальний глухий кут: мирні переговори Ірану і США зірвалися

Наразі не видно перспектив для відновлення переговірного процесу.

Нова спроба домовитися про припинення війни в Перській затоці зірвалася, фактично так і не розпочавшись. Обидві сторони відкликали своїх представників з Пакистану, який надавав переговірний майданчик.

"Я щойно скасував поїздку моїх представників до Ісламабаду, Пакистан, на зустріч з іранцями. Занадто багато часу витрачено на подорожі, забагато роботи! Крім того, всередині їхнього (іранського) "керівництва" панують величезні внутрішні чвари та плутанина. Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих. Крім того, у нас є всі козирі, а у них – жодних! Якщо вони хочуть поговорити, їм потрібно лише зателефонувати", - написав президент США Дональд Трамп у соцмережі.

Як пише Reuters, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше теж покинув Ісламабад без ознак прориву в переговорах, які він вів з прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та іншими високопосадовцями. Приїзду американців він не дочекався.

Тегеран виключив новий раунд прямих переговорів зі США, а іранське дипломатичне джерело заявило Reuters, що Іран не прийме "максималістських вимог" Трампа.

Як писав УНІАН, після понад місяця активних бойових дій Іран та США за посередництва Пакистану домовилися на початку квітня про двотижневе перемир’я, яке США (за одностороннім рішенням Трампа) продовжили на невизначений термін без чітких дедлайнів. Основні бойові дії наразі припинено, проте перемир’я залишається крихким: фіксуються ізраїльські удари по Лівану (проти "Хезболли") та іранські атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Також сторони розпочали подвійну блокаду Ормузької протоки. Іран ще від початку війни атакує всі судна, які намагаються пройти цим шляхом без його дозволу. Зі свого боку США з 13 квітня запровадили власну морську блокаду іранських портів, перехоплюючи кораблі, що прямують до Ірану чи з нього. Обидві сторони вважають, що блокада з боку ворога є порушенням умов перемир'я, але виходу із глухого кута не видно.

Переговори в Ісламабаді не до чого не привели через внутрішні розбіжності в іранському керівництві та взаємовиключні вимоги сторін.

