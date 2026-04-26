У Малі збили російський військовий гелікоптер (відео)

Поблизу міста Гао в Малі був збитий російський гелікоптер. Як повідомляє російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє авіаційний канал Fighterbomber, всі, хто був на борту, загинули.

"В Африці втрачено наш вертоліт. Екіпаж і мобільна вогнева група, що знаходилася на борту, загинули", - пише він.

Точних причин знищення гелікоптера він не називає, втім зауважує, що попередньою причиною став "зовнішній вогневий вплив", маючи на увазі зенітно-ракетний комплекс.

Як зауважує "Мілітарний", інформація про збиття російського гелікоптера почала надходити ще 25 квітня від представників "Фронту звільнення Азаваду" (FLA). На той момент жодних підтверджень чи фото уламків не оприлюднили. Пізніше у мережі з’явилося відео ймовірного місця падіння літального апарата зі стовпом диму.

На сьогодні Росія підтримує присутність у Малі силами "Африканського корпусу" МО РФ. Ці підрозділи беруть участь у бойових операціях проти повстанців-туарегів на півночі (Азавад) та ісламістів (JNIM) у центральних районах. Росіяни контролюють ключові військові бази у Севаре, Гао та Кідалі, а також охороняють золотошукальні копальні та інші родовища корисних копалин – плату малійської влади за "послуги безпеки".

Раніше повідомлялося про масштабну атаку джихадистів на бази "Африканського корпусу" Міноборони РФ у Малі.

Пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Джамаат Нусрат Аль-Іслам Валь-Муслімін" за сприяння туарегського альянсу "Фронт звільнення Азавада" 25 квітня атакувало військову базу в Каті, де розташовується "Африканський корпус" Міноборони РФ, який змінив ЧВК.

Атаки були проведені ще в кількох регіонах країни, зокрема, бої йшли біля міжнародного аеропорту "Модібо Кейта". Також повстанський "Фронт визволення Азаваду" заявив, що армійський вертоліт було збито у північному місті Кідал.

