Британські літаки піднімали в небо через удар РФ по Україні, - Politico

Борти перебували в повітряному просторі Румунії, пілоти мали дозвіл на застосування зброї по російських БПЛА.

Вранці в суботу, 25 квітня, в Румунії піднімали в небо британські винищувачі Eurofighter Typhoon. Сталося це під час масованої атаки РФ по Україні, коли російські дрони наблизилися до румунського кордону.

Як пише Politico, британські літаки залишалися в повітряному просторі Румунії. Пілоти мали дозвіл на застосування зброї по російських БПЛА. Однак вогонь військові не відкривали, оскільки дрони не перетнули румунський кордон.

Відомо, що на території Румунії було виявлено уламки російських дронів. Вони впали на ферму в місті Вакарені.

"Винищувачі стежили за дронами, коли ті пролітали над українським портовим містом Рені, що розташоване за 1,5 кілометра від румунського кордону. Зв'язок із дронами було втрачено після вибуху. Влада повідомила, що евакуювала населення, яке проживало поблизу, та провела контрольоване знищення небезпечних матеріалів", – йдеться в матеріалі.

У Міністерстві оборони Румунії "рішуче засудили" дії Росії та наголосили, що такі атаки "становлять нову загрозу для регіональної безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні".

"Такі інциденти свідчать про зневагу Російської Федерації до міжнародного права та становлять загрозу не лише безпеці румунських громадян, а й колективній безпеці НАТО", – додали у відомстві.

Про жертв на території Румунії не повідомлялося.

Атака РФ по Україні

Вночі 25 квітня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Основним напрямком атаки противника було Дніпро. У місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі та травмовані.

Протягом дня росіяни не раз завдавали по Дніпру повторних ударів. Внаслідок однієї з таких атак загинула людина, повідомлялося про постраждалих. Ворог завдав удару по тому ж житловому кварталу, який був під атакою вночі.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що з вечора 24 квітня і до ранку випустили по Україні понад 660 засобів повітряного нападу. Було зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях.

