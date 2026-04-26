Війська США відтворили операцію 'Павутина', тепер армія змінює стратегію, - Defence One

Військові Сполучених Штатів Америки відпрацювали на навчаннях українську операцію "Павутина", коли дрони завдали нищівних ударів по російських аеродромах.

Операцію американські бійці повторили під час вересневих навчань на аеродромі у Флориді. Військові 10-ї групи спеціальних сил здійснили атаку дронів, де в ролі захисників виступили підрозділи протидії дронам з різних видів збройних сил США. Вони протягом тижня проходили підготовку з використанням технологій, на розробку яких Пентагон витратив мільярди доларів, розповідає ресурс Defence One.

Навчання на авіабазі Еглін отримали назву "Операція "Чистий горизонт". Бригадний генерал Метт Росс, який очолює Об’єднану міжвідомчу оперативну групу 401 – координаційний центр Пентагону з протидії дронам, розповів, що спецпризначенці отримали досвід у Східній Європі, в Україні і розповіли, що побачили на полі бою.

"Вони використовували звичайні комерційні дрони, що працюють на радіочастотах. Вони використовували дрони зі спрямованими антенами, які важче заглушити, а також дрони з перемиканням частот, що забезпечує більш стійке з’єднання проти електромагнітних атак. Ми використовували дрони з оптоволоконним управлінням… Ми використовували дрони, керовані через LTE, стільникову мережу", – додав генерал.

Ця спроба відтворити поле бою в Україні є значним відхиленням від того, як Пентагон зазвичай тестує свою технологію проти дронів. Робота група шість тижнів провела в Україні, де спілкувалася з представниками Сил безпілотних систем.

"Потім ми розглянули найперспективніші технології та взяли за основу дані про їхні характеристики в Україні, а не результати внутрішніх випробувань і оцінок міністерства", – пояснив Росс.

Отриманий досвід призвів до змін у тому, як США планують захист об’єктів і військ та яке обладнання купують для збиття дронів. Генерал зазначив, що зараз у США вже існує єдине програмне рішення для відстеження дронів та єдиний інтерфейс, що використовується всіма видами збройних сил.

Крім того, під час навчань виявили необхідність приділяти більше уваги безпілотним літальним апаратам великої дальності, які можуть завдати суттєвої шкоди таким цілям, як об’єкти управління та контролю, логістики або протиповітряної оборони. Для менших БПЛА Штати мають розробити дрони-перехоплювачі, які будуть коштувати менше за ракети.

У матеріалі сказано, що інформацію робоча група передає американським командувачам – зокрема тим, що перебувають на Близькому Сході.

"Ми вже закупили деякі з цих систем, щоб розпочати їх інтеграцію в Міністерстві оборони. За останні шість тижнів ми виділили понад 600 мільйонів доларів на вирішення цієї проблеми, зокрема на швидку інтеграцію нових технологій протидії [безпілотним літальним системам]", – додав Росс.

У проєкті бюджету на 2027 рік Пентагон просить виділити 75 мільярдів доларів на нові технології безпілотників. Примітно, що ця сума перевищує річний ВВП деяких країн. Крім того, вона більша за чинний бюджет Корпусу морської піхоти США.

Навчання на досвіді війни в України

Навчання армії США із застосуванням FPV-дронів показали, що навіть підготовлені підрозділи зазнають серйозних труднощів при спробі їх перехоплення. На навчаннях використовувалися дрони Matrix-T, які являють собою квадрокоптери зі швидкістю до 130 миль на годину (близько 210 км/год), за характеристиками близькі до тих, що застосовуються в Україні.

