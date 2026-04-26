На Одещині помітили хмари з мільярдів комарів: що відбувається (відео)

Їх личинки дуже відомі та є величезною кормовою базою для риб і птахів.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано мільярди комарів-дзвінців – назву комахи отримали через характерний звук, що виникає через високу частоту помахів крил. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, над величезною мілководною та вологою частинами "Тузлівських лиманів" почався виплід комарів.

"Це мільйони та мільйони комарів-дзвінців, чисельність яких у нацпарку обчислюється мільярдами. Це одні з наймасовіших комах національного парку. З'являються зазвичай увечері, особливо у безвітряну погоду. Вітер заважає комарам збиратися у хмари, які іноді сягають величезних розмірів, і тому здається, що у вітряну погоду комарів менше", - зазначив дослідник.

Насправді їх кількість не залежить ні від напряму вітру, ні від його наявності взагалі, додає Русєв. Він підкреслює, що людям не варто лякатися кількості таких комарів - малюки з пухнастими вусиками "миролюбні". На відміну від своїх "побратимів" - настирливих комарів - дзвінці кусатися не можуть. Харчуються лише на стадії личинки – детритом та мікроорганізмами. Дорослі дзвінці взагалі не харчуються, їх ротові органи недорозвинені, тому говорити про укуси цих комарів не доводиться, пояснює Русєв.

"Але якщо комарі-дзвінці не надто відомі, то їх личинка знаменита... Нечасто у світі природи трапляється, щоб личинка стала відомішою за крилатого батька. Червоні червоподібні личинки комара-дзвінця звуть мотилем і живуть вони у придонному мулі. Вони є величезною кормовою базою для риб і птахів", - наголосив науковець.

Дзвінцеві, або товкунові, також комарі-дзвінці, комарі-товкуни, хірономіди (Chironomidae) – родина комах ряду Довговусі (Nematocera). Є близькими до родин Ceratopogonidae, Simuliidae і Thaumaleidae. Багато видів зовні нагадують комарів, але відрізняються будовою крил і ротового апарату. Личинки хіронімід відомі під назвою мотиль та є поширеним кормом для акваріумних тварин. Свою назву отримали через характерний звук, який виникає через високу частоту помахів крил (до 1000 за секунду).

Як писав УНІАН, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксовано дивовижне видовище – тисячі малих буревісників.

За словами дослідника, на світанку над морем починають мандрувати ці чудові птахи моря - зі сходу на захід, на відстані десь 150-200 м від берега. Загалом їх прилітає за одну годину декілька тисяч.

