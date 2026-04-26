Китай пригрозив ЄС 'наслідками' через санкції проти своїх компаній

20-й пакет санкцій ЄС спрямований проти постачальників критично важливих високотехнологічних товарів із третіх країн.

Міністерство торгівлі Китаю висловило "рішучий протест" та пригрозило Європі "наслідками" через потрапляння китайських компаній до нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Пекін вимагає негайного виключення цих компаній зі списку.

Агентство нагадує, що 20-й пакет санкцій ЄС спрямований проти постачальників критично важливих високотехнологічних товарів із третіх країн. У переліку є і кілька китайських компаній. Ці підприємства звинувачують у постачанні товарів подвійного призначення або систем озброєння для потреб російського військово-промислового комплексу.

Речник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що такий крок "суперечить духу консенсусу, досягнутого між лідерами Китаю та ЄС, і серйозно підриває взаємну довіру та загальну стабільність двосторонніх відносин".

У Пекіні заявили, що готові вжити "необхідних заходів" для захисту китайських компаній. Водночас "всі наслідки" нестиме Євросоюз.

Санкції проти Росії

Нові санкції Європейського Союзу передбачають заборону імпорту газового конденсату із заводу "Ямал СПГ". Вона вступить в силу 1 січня 2027 року.

Крім того, ЄС заблокував канал постачання важливого обладнання для російської "оборонки". Було накладено заборону на експорт певних товарів до Киргизстану, оскільки існує ризик, що вони можуть потрапити до Росії.

