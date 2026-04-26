США можуть отримати несподівані 'призи' у війні в Ірані завдяки давньому закону, - Forbes

Закон про призові судна не застосовувався з часів Другої світової війни.

Блокада проти Ірану може принести США несподіваний прибуток і вигоду завдяки так званому закону про призові судна, який не застосовувався з часів Другої світової війни. Однак нюанс у тому, що таким зручним моментом можуть скористатися не тільки США, пише Forbes.

Закон про призові судна – це звід морського права та права збройних конфліктів, який застосовується до захоплених нейтральних або ворожих торгових суден. Закон застосовується до цивільних торгових суден, на відміну від ворожих військових кораблів або літаків, які автоматично стають військовою здобиччю після захоплення. При цьому він застосовується тільки під час збройного конфлікту. Як зазначає Forbes, прикладом застосування цього закону є захоплення США іранського судна M/V Touska за порушення американської блокади іранських портів 19 квітня.

Після захоплення судна можуть бути супроводжені до порту, що перебуває під юрисдикцією воюючої сторони, для огляду та розгляду справи призовим судом. Цей суд визначить, чи було захоплення законним. Якщо так, суд може визнати судно та вантаж призом і передати право власності державі, що здійснила захоплення.

У США федеральні окружні суди мають юрисдикцію як призові суди, але вони не проходили з 1956 року. Якщо вирішення спору не є можливим, держава може знищити призове судно після вжиття всіх можливих заходів для забезпечення безпеки пасажирів та екіпажу.

Наслідки застосування закону

Сполучені Штати, можливо, хочуть дати зрозуміти своїм супротивникам, що вони будуть агресивно відстоювати свої права як воююча сторона у військово-морській війні. Застосування закону про призові суди також послало б чіткий сигнал нейтральним торговим судам, що прямують до іранських портів, не порушувати блокаду США ніде у світі.

Законодавство про призи також може стати корисним інструментом для Сполучених Штатів у будь-якому майбутньому конфлікті з Китаєм. Китай активно будує торгові судна подвійного призначення, які також можуть використовуватися у військових цілях. Китай також володіє найбільшим у світі торговим флотом за тоннажем і сильно залежить від морських перевезень енергоносіїв та матеріалів. Законодавство про призи дозволить захоплювати китайські торгові судна, де б вони не знаходилися, за межами нейтральної території.

При цьому відродження законів про призи та здобич також може вплинути на майбутнє конфлікту.

Як зазначає Forbes, Іран може використовувати термінологію "приз" і "вилучення" при перехопленні суден, що ускладнить інформаційну кампанію США щодо законності власних дій. Застосування права на призи в нинішньому конфлікті між Сполученими Штатами та Іраном також може відкрити Китаю можливість застосувати аналогічні закони проти Сполучених Штатів у можливій війні.

Війна США в Ірані – що потрібно знати

Після більш ніж місяця активних бойових дій Іран і США за посередництва Пакистану домовилися на початку квітня про двотижневе перемир'я, яке США потім продовжили на невизначений термін. Однак зараз надії на дипломатичний прорив у війні згасають, оскільки переговори зайшли в глухий кут, а Тегеран і Вашингтон виявляють мало готовності пом'якшити свої умови.

Також сторони розпочали подвійну блокаду Ормузької протоки. Іран від самого початку війни атакує всі судна, які намагаються пройти цим шляхом без його дозволу. Зі свого боку США з 13 квітня запровадили власну морську блокаду іранських портів, перехоплюючи кораблі, що прямують до Ірану або з нього.

