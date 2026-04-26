Надії на мир тануть: Reuters пояснило, чому Трамп скасував переговори з Іраном у Пакистані

Спроби припинити двомісячну війну зайшли в глухий кут.

Надії на дипломатичний прорив у війні США та Ізраїлю з Іраном згасли з початком нового тижня: переговори, спрямовані на припинення двомісячного конфлікту, зайшли в глухий кут, а Тегеран і Вашингтон виявляють мало готовності пом'якшити свої умови.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі покинув Пакистан, який виступає посередником, з порожніми руками минулих вихідних, а президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Ісламабаду своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, що завдало послідовних ударів по перспективам миру, пише Reuters.

Безвихідна ситуація залишає найбільшу економіку світу та велику нафтову державу в стані протистояння, яке вже підштовхнуло ціни на енергоносії до багаторічних максимумів, посилило інфляцію та затьмарило перспективи глобального зростання, зазначають журналісти.

Позиція Ірану

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у телефонній розмові прем'єр-міністру Пакистану Шехбазу Шаріфу, що Тегеран не піде на "нав'язані переговори" під погрозами або блокадою, згідно із заявою іранського уряду.

Пезешкіан підкреслив, що Сполучені Штати повинні спочатку усунути "оперативні перешкоди", включаючи блокаду іранських портів, перш ніж переговорники зможуть закласти будь-яку основу для вирішення конфлікту.

Аракчі, у свою чергу, назвав свій візит до Пакистану "дуже плідним". Іранське дипломатичне джерело в Ісламабаді заявило, що Тегеран не прийме "максималістських вимог" з боку Сполучених Штатів.

Позиція США

Трамп же повідомив журналістам у Флориді, що він скасував візит посланців, оскільки переговори вимагали занадто багато поїздок і витрат заради неадекватної пропозиції з боку іранців. Після того як дипломатична поїздка була скасована, Іран "запропонував багато, але недостатньо", заявив Трамп.

У соцмережі Truth Social він написав, що всередині іранського керівництва панує "величезна міжусобиця і плутанина". "Ніхто не знає, хто головний, включаючи їх самих", – опублікував він. "Крім того, у нас всі карти, а у них – жодних! Якщо вони хочуть поговорити, все, що їм потрібно зробити, – це зателефонувати!"

Війна, яка не може закінчитися

Пезешкіан заявив, що в Тегерані немає "прихильників жорсткої лінії або поміркованих" і що країна єдина у підтримці свого верховного лідера. Головний іранський переговорник Мохаммад Багер Галібаф та Аракчі підтвердили це повідомлення в останні дні.

Посилюючи регіональну напруженість, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав своїм військам атакувати цілі "Хезболли" в Лівані, повідомила його канцелярія, що стало додатковим випробуванням для тритижневого режиму припинення вогню.

Тегеран практично повністю перекрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить одна п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу, в той час як Вашингтон блокує експорт іранської нафти.

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт раніше заявила, що США помітили певний прогрес з боку Ірану і що віце-президент Джей Ді Венс готовий вирушити до Пакистану. Венс очолював невдалий перший раунд переговорів в Ісламабаді цього місяця.

Конфлікт між США та Іраном, у якому формально діє режим припинення вогню, розпочався з авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Відтоді Іран завдавав ударів по Ізраїлю, базах США та країнах Перської затоки.

Раніше УНІАН повідомляв, що після зриву переговорів Іран надіслав нову пропозицію. Журналістка запитала Трампа, що змінилося з того дня, коли він відправив своїх представників до Пакистану, якщо незабаром він відкликав їх назад.

Президент США відповів, що нічого не змінилося, але іранці пропонували угоду, "яка мала бути кращою".

"І що цікаво – відразу після того, як я все скасував, протягом 10 хвилин ми отримали новий документ, який був набагато кращим", – повідомив Трамп і додав, що іранці запропонували "багато, але недостатньо".

