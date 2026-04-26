На урочистій вечері Трампа зі ЗМІ сталася стрілянина: деталі

Урочиста вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому в готелі Washington Hilton перетворилася на місце події.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп були терміново виведені агентами Секретної служби з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як чоловік відкрив вогонь із дробовика по співробітникам служби безпеки.

Озброєний чоловік вистрілив у агента Секретної служби, повідомив агентству Reuters представник ФБР. Приблизно через дві години після інциденту Трамп заявив журналістам у Білому домі, що офіцера врятував бронежилет і він перебуває в "хорошій формі".

Підозрюваний, якого Трамп назвав "хворою людиною", заарештований. Усі федеральні чиновники, які були присутні на вечері, включаючи Трампа, перебувають у безпеці.

Відео дня

Трамп заявив, що стрілець "виглядав досить злобно"

"Чоловік кинувся до контрольно-пропускного пункту, маючи при собі кілька видів зброї, і був знешкоджений дуже хоробрими співробітниками Секретної служби", – підкреслив Трамп на пресконференції в Білому домі після інциденту.

На кадрах з камер відеоспостереження, опублікованих Трампом у соцмережі Truth Social, видно, як хтось швидко пробігає через пост охорони, на мить заставши персонал зненацька, перш ніж вони швидко вихопили зброю.

"Знаєте, він кинувся в атаку з відстані 45 метрів, тож він був дуже далеко від зали. Він рухався. Він дійсно швидко рухався", – заявив Трамп після того, як урочисту вечерю було скасовано.

Це був "одинокий вовк", який діяв самостійно, зазначив Трамп, додавши: "Це був хлопець, який виглядав досить злобно, коли його повалили". Трамп також повідомив, що федеральні агенти проводять обшук у будинку підозрюваного в Каліфорнії.

Початок інциденту – подробиці

Після звуків пострілів присутні на вечері негайно замовкли, а потім люди почали кричати: "Лягай, лягай!". Багато хто з 2600 гостей сховалися під столами, тоді як офіціанти бігли до передньої частини обідньої зали.

Агенти безпеки повалили на підлогу членів кабінету міністрів, включаючи держсекретаря Марко Рубіо, міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та міністра внутрішніх справ Дуга Бургума.

Інші співробітники служби безпеки в польовій формі штурмували сцену та евакуювали Трампа і його дружину. Деякі з них зайняли позиції на сцені, направивши гвинтівки в бальний зал. Членів кабінету міністрів виводили з приміщення по одному.

Вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому – що відомо

Вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому – знакова подія у світському календарі Вашингтона, на якій також були присутні багато членів кабінету Трампа та інші високопоставлені чиновники адміністрації. Захід проводиться у бальному залі на цокольному поверсі готелю Hilton.

Трамп написав у соціальних мережах, що сподівається на перенесення вечері – першої, яку він відвідав як президент – на 30 днів.

Місце суботньої вечері, готель Washington Hilton, раніше стало місцем замаху на життя президента Рональда Рейгана, який був поранений потенційним вбивцею біля готелю в 1981 році.

Це не перше замаху на Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що одне з найнебезпечніших сталося влітку 2024 року – ще до того, як Трамп став президентом вдруге. Це сталося під час його виступу в Пенсильванії. Тоді кандидат у президенти США був поранений.

Вже восени того ж року на Трампа знову скоїли замах. 16 вересня у Флориді 58-річний Раян Веслі Рут просунув дуло гвинтівки через огорожу по периметру поля для гольфу Дональда Трампа, коли там перебував республіканець.

