У КНДР відкрили музей війни з Україною

На відкриття музею приїхала російська делегація.

У Північній Кореї створили музей війни з Україною. Про це стало відомо з повідомлень російських ЗМІ про візит делегації РФ до Пхеньяна.

"Голова Держдуми В'ячеслав Володін прибув із робочим візитом до КНДР, де візьме участь в урочистій церемонії відкриття меморіального комплексу та Музею бойових подвигів героїв закордонної військової операції, присвяченої мужності корейських солдатів, які брали участь у звільненні Курської області від неонацистів", – повідомила сьогодні ТАСС.

Сам Володін під час зустрічі з північнокорейськими посадовцями висловив подяку владі і народу КНДР "за допомогу у боротьбі з неонацистськими загарбниками".

Співучасть КНДР в агресії РФ проти України

Як писав УНІАН, Пхеньян передав РФ мільйони артилерійських боєприпасів, а їхня частка може сягати до 70% від усіх, що використовуються російською армією. Загальна вартість поставленого озброєння та допомоги оцінюється у мільярди доларів, причому Росія розраховується не лише грошима, а й передачею військових технологій.

Водночас Північна Корея направила до Росії значний військовий контингент, який брав безпосередню участь у бойових діях на території Курської області і в обстрілах української території. За різними оцінками, на фронті перебували або перебувають до 11–14 тисяч північнокорейських військових, із яких до 6 тисяч загинули або були поранені.

