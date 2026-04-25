Союзник Росії отримав першу велику партію танків Т-72БМ2 (фото)

До танкового підрозділу однієї з механізованих бригад Білорусь надійшла партія танків Т-72БМ2, модернізованих білоруськими фахівцями. Про це повідомляє "БелТА".

Йдеться про першу велику партію цих танків, яка надійшла до підрозділів Збройних сил Білорусі. До цього моменту Т-72БМ2 проходили випробування у військах.

Відомо, що розробкою Т-72БМ2 займалися інженери та конструктори одного з підприємств Державного військово-промислового комітету Білорусі.

Під час створення танка враховувався досвід застосування військової техніки в сучасних збройних конфліктах, що дозволило інтегрувати в конструкцію машини найбільш ефективні рішення для підвищення її тактико-технічних характеристик.

За даними з відкритих джерел, модернізація танка передбачає встановлення багатоканального тепловізійного прицільного пристрою навідника "Сосна-У", розробленого білоруською компанією "Пеленг", модернізованої гладкоствольної 125-мм гармати 2А46М, двигуна В-84МС, сучасних приладів спостереження, а також комплекту динамічного захисту типу "Релікт".

Фахівці зазначають, що Т-72БМ2 відрізняється від російського Т-72Б3 зразка 2016 року більшою площею покриття броні корпусу та башти блоками динамічного захисту, а також протикумулятивними гумотканинними та решітчастими екранами по бортах і в кормовій частині відповідно.

Російсько-білоруське військове співробітництво

На початку року УНІАН писав про те, що принаймні 31 вагон із військовою технікою було доправлено з Білорусі до Росії, де вона спрямовувалася на центральну базу резерву танків збройних сил РФ. Ці переміщення не були поодинокими – вони відбувалися регулярно і тривали кілька місяців упродовж 2025 року.

Повідомлялося також, що білоруська влада забезпечує санаторно-курортне лікування громадянам Росії, які брали участь у війні проти України. Починаючи з 2023 року, до програми реабілітації учасників бойових дій залучено Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, що підпорядковується Міністерству оборони Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: