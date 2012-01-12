Аваков. «Письмо по поводу…»

Харьков. 12 января. УНИАН. Информация о возбуждении в отношении меня уголовного дела была для меня и неожиданной, и ожидаемой одновременно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на своем блоге в «Украинской правде» экс-губернатор Харьковской области, председатель Харьковской обласной парторганизации «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, комментируя возбуждение прокуратурой Харьковской области уголовного дела.

«Еще в октябре, - пишет А.АВАКОВ, - мне стала понятна генеральная стратегия должностных лиц правящего в стране режима: найти любой повод для расправы со мной, с теми, кто рядом. Атаковали, возбуждали дела, сажали в тюрьму близких ко мне людей под надуманными, сфабрикованными поводами. Об этом я тогда высказался открыто на своем блоге в УП».

По его словам, «события последних нескольких месяцев, возбуждение дела непосредственно против меня – подтвердило очевидность тех октябрьских строк».

«Все это время, - продолжает А.АВАКОМ, - власть лихорадочно искала повод для еще более брутальной атаки. Повода придумать так и не смогли, зато изменилась ситуация – в нынешних украинских реалиях правоохранители под прямым политическим патронатом наработали схемы преследования неугодных. Без доказательств, логики, в нарушение всех процедур, принятых в юриспруденции демократических стран, брутально, по праву сильного – выносятся фабрикованные дела и оглашаются приговоры».

«Приговором Тимошенко, - считает экс-губернатор, - власть перешла границу. Она решила – раз этот барьер взят, теперь все! И множатся, и множатся штампованные по шаблону «дела Тимошенко» в каждой области, в каждом районе... Это не гипербола – очень скоро в каждом коллективе, вольно или нет, начнется «охота на ведьм» поиск и расправа с инакомыслием... Напоминает уже, казалось бы, забытое? Оставшееся далеко в прошлом? Увы...».

«Потому – произошло ожидаемое. Власть, - по мнению А.АВАКОВА, - увидев повышенную оппозиционную активность в Харькове, решилась на вульгарно состряпанное дело против меня, как одного из тех, кто не смирился с беззаконием, происходящим в стране».

«Сегодня, - сообщает А.АВАКОВ, - я дал указание своему адвокату нанести визит в прокуратуру Харьковской области, чтобы ознакомиться с абсолютно неизвестными и непонятными мне обвинениями. Впрочем, никаких иллюзий в отношении органов юстиции в нашей стране у меня нет. Но попробуем корректно соблюдать процедуру».

«Пока же хочу заявить: и это новое дело, нападки на моих друзей и родных, соратников – меня не сломит. Я никогда не стану жить в их нравственных императивах. Я никогда не смирюсь со складывающейся в стране порочной системой. Возвращение политических репрессий; отмена базовых свобод гражданина: свободы слова, свободы мирных собраний, свобода передвижения; «карманное», предавшее закон правосудие; полный провал экономической политики и обнищание народа. Это ли не повод быть твердым? Это ли не повод посвятить свои усилия борьбе со всей этой мерзостью, что пытается укрепиться в Украине?! Остаемся оптимистами!», - заявил А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА. Согласно сообщению официального сайта Харьковской ОГА, уголовное дело возбуждено против бывших высокопоставленных должностных лиц облгосадминистрации по факту незаконного отчуждения в 2009 году земель государственной собственности.