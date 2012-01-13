Металіст поповнився бразильським півзахисником

Харків. 11 січня. УНІАН. Харківський Металіст підписав контракт з бразильським півзахисником Марлосом.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Металіста, контракт підписаний терміном на 5 років. Його вартість не розголошується.

У прес-службі зазначили, що Марлос вважається сьогодні одним з кращих гравців бразильського футболу. На цей час новачок перебуває на зборах Металіста в Об`єднаних Арабських Еміратах і введений до основного складу команди. Очікується, що він зіграє вже в першому товариському матчі харківського клубу.

Згідно з повідомленням, Марлос Ромеро Бонфім за кар`єру провів 130 матчів. Виступав за клуб Сан-Пауло. На рахунку бразильця - 12 забитих м`ячів і 22 гольові передачі. Амплуа - атакуючий півзахисник. Добре володіє обома ногами. Дата народження: 07.06.1988. Зріст: 1,74 м.

На знімках: бразильський півзахисник Марлос підписує контракт з Металістом.

Фото сайту ФК «Металіст»