Тимошенко відмовилася від ліків та спілкування з тюремними лікарями

Харків. 14 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від прийому ліків та спілкування з лікарями Качанівської виправної колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник сектора охорони здоров’я Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Дмитро КУРУШИН.

«Учора Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО у письмовій формі звернулася до начальника колонії і заявила, що відмовляється від прийому призначеного їй лікування та від спілкування з мединчним персоналом колонії», - сказав Д.КУРУШИН.

За його словами, раніше призначене Ю.ТИМОШЕНКО лікування «не відмінене», ліки вона має приймати тричі на день.

Д.КУРУШИН зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО було попереджено про те, що вона особисто несе відповідальність за відмову від прийому ліків.

Він також повідомив, що на прохання Ю.ТИМОШЕНКО їй були «видані на руки результати анілізів» і медичного огляду, який вона пройша 10 січня в харківській медустанові.

Крім того, Д.КУРУШИН підтвердив інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася «від тих масажистів, які були рекомендовані Міністерством охорони здоров’я».