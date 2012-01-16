На Харківщині внаслідок пожеж загинули дві особи

Харків. 16 січня. УНІАН. На Харківщині внаслідок двох пожеж у приватних будинках загинуло двоє осіб.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

14 січня близько 3:30 сталася пожежа на території дачного товариства «Промінь» в селі Піщане Чугуївського району. На момент прибуття пожежних вогнем повністю був охоплений металевий вагончик, у якому знаходився охоронець. Площа пожежі становила 15 кв. м. Її ліквідовали о 15:05. На згарищі було виявлено тіло 57-річного охоронця дачного товариства.

14 січня близько 16:15 сталася пожежа в селі Сенькове Куп’янського району. Загоряння в одному з приватних домоволодінь помітили сусіди та викликали рятувальників. На місці події працювали підрозділ МНС Куп’янська та місцева пожежна команда селища Курилівка.

Увійшовши всередину, рятувальники побачили в одній із кімнат тіла двох чоловіків – господаря будинку, 1950 року народження, та його товариша, 1966 року народження. Господаря будинку було врятовано, а його знайомий отримав смертельне отруєння чадним газом. Площа пожежі становила 4 кв. м. Горів лише диван та домашні речі на ньому. Пожежа була ліквідована о 16:42.

Причина пожежі та сума заподіяних збитків установлюються.