Погода в середу

Харків. 17 січня. УНІАН. Завтра у більшості західних областей України, місцями на півночі Лівобережжя і крайньому півдні невеликий сніг, у Криму вранці та вдень помірний сніг та мокрий сніг.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, при проясненнях місцями 15-17°, вдень 2-7° морозу; у Криму вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Київській області у середу хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, при проясненнях місцями 15-17°, вдень 2-7° морозу.