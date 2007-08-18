Нинішня влада Харкова обходиться місту в $ 0,5 млн. щодня

Харків. 18 серпня. УНІАН. Політика нинішеньої влади Харкова стосовно бізнесу є такою, що вона обходиться харків’янам у півмільйона доларів щодня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу почесний президент концерну АВЕК, народний депутат України V скликання, член БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи рішення концерну у зв’язку з тиском з боку влади перевести бізнес із Харкова в Київ та інші міста України.

«Ми підрахували, у скільки сьогодні міська влада обходиться місту – це понад півмільйона доларів на день. Це недоотримані інвестиції, не створені робочі місця, це не отриманий прибуток», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. А точніші підрахунки покажуть, додав він, що сума збитків від безгосподарності влади «буде ще більшою».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН підтвердив усі попередні заяви крівництва концерну стосовно свої намірів піти з Харкова.

Він зазначив, що підтриує ідею губернатора Арсена АВАКОВА, і робоча група концерну вже проробляє питання про переведення частину бізнесу в деякі райони Харківської області аби підтримати їх фінансово і дати можливість розвиватися.

«У наспонад 50 підприємств. Тобто вистачить і на Зачепилівку, і на місто- герой Київ, і на інші райони. Я вам скажу, що це дуже цікава програма. Працює група, еконісти, соціологи - ми вивчаємо, їздимо по області, бачимо проблеми людей», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. Від зазначив, що програма триватиме довго, «нічого не буде в розумінні передвиборчої кампанії, в розумінні піару порожнього, без грошей. Президент компанії назве конкретні цифри, конкретні суми. Ми заставимо міську владу поважати і своїх платників податків, і бізнесменів».

Відповідаючи на іронічні коментарі влади про нібито «копійки» втрат від виходу з міста концерну, О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що під питанням опинилися, зокрема, інвестиційні проекти у Харкові на суму 50 млн. дол. на найближчий рік. У Харкові забули про мудрий вислів «не плювати у руки тому, хто дає», вважає О.ФЕЛЬДМАН.

«Мене взагалі, - додав він, - не цікавить реакція людей, які не люблять свого міста, які прийшли сюди на якийсь час, і які своїми діями вже показали своє обличчя».

При цьому він заспокоїв громадян, повідомивши, що всі проекти Благодійного фонду Олександра ФЕЛЬДМАНА будуть реалізовані: «Нічого згорнуло не буде, ніяка допомога не буде припинена. Жодна довготривала програма, які з 1996-1997 років ми розпочали, а це не разові акції з феєрверками, – через тимчасові труднощі не буде ні згорнута, ні скорочена».

«З владою ж нинішньою ми домовлятися не будемо, та і ні про що – я так розумію, що вона протримається ще хвилин 15-20», - сказав О.ФЕЛЬДМАН і заявив, що у разі, якщо зміниться ситуація, підприємство буде повернуто з Києва.

«Але я вас запевняю, якщо буде зроблена така акція – ми її зробимо настільки гучно, що величезна кількість харків’ян, які знаходяться з бізнесом у Києві, будуть з поклоном повернуті. Буде робитися все можливе, щоб у них була не те що зелена вулиця для роботи у місті, а щоб їх носили на руках за те, що вони працюють, створюють робочі місця і платять податки».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня О.ФЕЛЬДМАН заявив, що концерн ”АВЕК і Ко” має намір перенести центральний офіс з Харкова до Києва до кінця 2007 р.За його словами, рішення про перенесення офісу до Києва пов`язане з позицією міської влади Харкова відносно бізнесу. О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що влада Харкова звинувачує концерн ”АВЕК і Ко” (Харків) в порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро ”Імені академіка Барабашова”.