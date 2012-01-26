Чорнобильці продовжують безстрокову акцію протесту

Харків. 26 січня. УНІАН. У Харкові представники чорнобильських організацій міста продовжують розпочату вчора безстрокову акцію протесту з вимогою виконання в повному обсязі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи навпроти Будинку Рад зібралися близько 100 чорнобильців. Учасники акції протесту тримають шаржі на керівників області, а також транспаранти з написами «За нарушение медицинской тайны – к ответу», «ШУРМУ – на луну».

За словами одного з організаторів акції, чорнобильця Валерія БЕЛЯКОВА, учасники пікету вимагають «припинити сваволю та репресії» проти ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, а також виконувати «чорнобильські закони» України, незважаючи на те, чи ліквідатор звертався задля цього до судових органів.



В.БЕЛЯКОВ зауважив, що чорнобильці також вимагають звільнення заступника голови Харківської облдержадміністрації з соціальних питань Ігоря ШУРМУ, «який особисто причетний до порушення прав харківських чорнобильців».

Він обурився тим, що активістів чорнобильського руху притягують до кримінальної відповідальності за нібито підробку документів, що посвідчують їхній статус. Чорнобилець також висловив невдоволення можливістю безперешкодного доступу правоохоронців до медичних карток ліквідаторів.

В.БЕЛЯКОВ відкинув інформацію про те, що акції чорнобильців мають політичний характер, однак при цьому зауважив, що ліквідатори «будуть вдячні допомозі будь-якої політичної сили».

Він наголосив, що харківські чорнобильці об’єднуватимуться з іншими громадськими організаціями та продовжуватимуть свої виступи, поки «влада не дослухається до вимог».