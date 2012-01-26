Проти Авакова порушено кримінальну справу

Харків. 26 січня. УНІАН. Прокуратура Харківської області сьогодні порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам начальник управління прокуратури Харківської області Олександр БАБІКОВ.

За його словами, кримінальну справу порушено за частиною третьою статті 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки).

Досудове слідство проводить слідчий відділ прокуратури Харківської області.

О.БАБІКОВ зауважив, що на сьогодні звернень від адвокатів А.АВАКОВА до слідчого відділу, який розслідує цю справу, не надходило. Він також додав, що на сьогодні А.АВАКОВУ не надано статусу підозрюваного чи обвинуваченого. Крім того, екс-губернатора не оголошено в розшук.

«Оголошення в розшук – наступна стадія кримінального процесу. Прийняття такого рішення залежить від одержання необхідних доказів. Зараз триває близько 30 експертиз. Статус підозрюваного чи обвинувачуваного Арсен АВАКОВ не має у зв’язку з особливостями Кримінально-процесуального кодексу. Це для того, щоб дати можливість особі здійснити право на захист», - сказав О.БАБІКОВ.

За його словами, наразі продовжується розслідування кримінальної справи, порушеної 6 січня за фактом перевищення службових повноважень службовими особами Харківської облдержадміністрації і Держкомзему.

За словами О.БАБІКОВА, санкція частини 3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області, перевіривши правомірність земельних операцій у 2009 році, виявила факт незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

За результатами перевірки прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 року земель державної власності. Справу порушено за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, зловживання владою або службовим становищем).