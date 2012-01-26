Захист подав касацію на вирок Тимошенко

Харків. 26 січня. УНІАН. Сторона захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО подала касаційну скаргу на вирок Печерського райсуду Києва, яким її було засуджено до семи років позбавлення волі

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Сьогодні вранці захист Ю.ТИМОШЕНКО подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ», - сказав він.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії (№54) у Харкові.