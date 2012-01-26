Харків. 26 січня. УНІАН. У Харкові сплюндровано надгробний пам`ятник Лесю Курбасу.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у харківському Будинку актора.

Факт вандалізму в пантеоні Курбасів підтвердила начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, пошкоджено барельєф на надгробному пам’ятнику Л.Курбасу, що на харківському міському кладовищі № 17. Коли саме це сталося, невідомо, слідів немає, оскільки все занесено снігом, який випав у Харкові в останні дні, зазначила Л.ВОЛКОВА.

Вона повідомила, що сьогодні зранку на місці події працює слідчо-оперативна група.

Л.ВОЛКОВА також додала, що це не перший випадок сплюндрування могили Л.Курбаса в Харкові. Минулого року на стелі були збиті літери.

Свою стурбованість подією висловили у харківськму театрі ім. Шевченка. Завліт театру Олена СЕДУНОВА зазначила, що прикрості додає й те, що в лютому цього року виповнюється 125 років від дня народження видатного режисера і засновника цього театру. Театр ім. Шевченка також цього року – 31 березня святкує своє 90-річчя, додала О.СЕДУНОВА.