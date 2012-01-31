Hydrogen Power Ноlding займеться виробництвом моторного палива в Харківській області

Харьков. 31 января. УНИАН. Швейцарская компания Hydrogen Power Ноlding будет заниматься в Харьковской области производством моторных топлив из бурого угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, комментируя проект разработки Новодмитриевского месторождения бурого угля в Барвенковском районе Харьковской области.

По его словам, между Харьковской облгосадминистрацией, проектным институтом «Гипрококс», Академией наук Украины и швейцарским инвестором Hydrogen Power Ноlding был подписан Меморандум. Компания обязалась в декабре 2011 года зарегистрировать предприятие в Барвенковском районе, и оно зарегистрировано под названием «Барвинок 3+», со 100% иностранной инвестицией.

«Лично я верю в этот проект, потому что сегодня на энергетическом рынке цена нефти и газа достаточно высока», - сказал Ю.САПРОНОВ. При этом он привел опыт Германии, которая во время ІІ Мировой войны значительную часть моторного топлива для танков и самолетов получала из бурого угля Рурского разреза.

«То есть технология известна давно, сегодня она усовершенствована, инновационна, и себестоимость топлива гораздо ниже цены нефти и газа», - отмеил Ю.САПРОНОВ.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области создано совместное украинско-швйцарское предприятие для разработки Новодмитриевского месторождения бурого угля в Барвенковском районе области. По словам начальника управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Василия БЕЗЪЯЗЫЧНОГО, швейцарская компания Hydrogen Power Ноlding готова инвестировать в разработку этого месторожденям 245 млн. евро. Соответствующий меморандум между ХОГА, Национальной академией наук Украины и компанией Hydrogen Power Ноlding был подписан 15 декабря 2011 г. Запасы угля на Новодмитриевском месторождении составляют 390 млн. тонн. В ближайшие 2 года планируется выполнить проектно-разведывательные работы. По словам В.БЕЗЪЯЗЫЧНОГО, добытый уголь можно использовать в качестве топлива на ТЭЦ, кроме этого, из него можно производить жидкое топливо.

«У нас было несколько проектов по данному месторождению, но к реализации еще не приступили. Хотя этот уголь можно использовать на любой ТЭЦ, а также можно из него вырабатывать жидкое топливо, на которое затем перевести котельные. Годовая добыча бурого угля могла бы дать возможность произвести около 7 млн. тонн бензина или дизельного топлива. В целом, разрабатывая это месторождение, около 5 млрд. кубических метров газа мы теоретически сможем заменить. Это хороший задел для энергетической безопасности государства», - подчеркнул В.БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ.Он отметил, что в Харьковской области в целом находится 6 разведанных месторождений угля.