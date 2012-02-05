У понеділок на сході вдень 10-15° морозу

Харків. 5 лютого. УНІАН. Завтра в Україні збережеться морозна погода, в деяких регіонах йтиме сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 лютого буде хмарно з проясненнями.

У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях сніг, на решті території без опадів, лише в північних областях вночі невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, на заході - північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та місцями в Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, в Криму і Приазов`ї подекуди 25 м/с.

Температура у західних, північних та центральних областях вночі 11-16° морозу, на заході до 19°, вдень 7-12° морозу (на Закарпатті 0-5° морозу); у східних областях вночі 16-21°, вдень 10-15° морозу; у південних областях вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу; у Криму вночі 4-9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу.

У столиці хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 7-9° морозу.