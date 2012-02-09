СБУ: Тимошенко та її захисники зволікають з ознайомленням зі справою ЄЕСУ

Київ. 9 лютого. УНІАН. Начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ`ЯНКО звинувачує екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та її захисників у свідомому зволіканні з ознайомленням з матеріалами кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ДЕРЕВ`ЯНКО заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи звернення слідчого СБУ до Київського районного суду Харкова з позовом щодо обмеження до 28 березня строків ознайомлення Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників з матеріалами кримінальної справи щодо ЄЕСУ.

«У даному випадку мова йде лише про свідоме зволікання з ознайомленням з кримінальною справою», - сказав І.ДЕРЕВ`ЯНКО.

Водночас, за його словами, ані Ю.ТИМОШЕНКО, ані її захисники не відмовлялися від ознайомлення з матеріалами справи та не зверталися з відповідними заявами до слідчого, який розслідував цю справу. «Таких заяв від захисника Ю.ТИМОШЕНКО не надходило, а все затягування з ознайомленням – це бажання вплинути на слідство, продовжити його строки і відволікти направлення кримінальної справи до суду», - вважає він.

При цьому І.ДЕРЕВ`ЯНКО підкреслив, що ознайомлення з матеріалами кримінальної справи є виключним правом звинувачуваного та його захисників, а не їх обов’язком.

І.ДЕРЕВ`ЯНКО також зазначив, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не є причиною для відмови від ознайомлення з матеріалами справи, або для продовження строків цього процесу.

«З моменту закінчення досудового слідства така норма закону не передбачена. Тобто немає жодної підстави для зупинення процесу ознайомлення, і законом це не передбачено», - резюмував І.ДЕРЕВ`ЯНКО.